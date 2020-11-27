Главред "Фактов" Швец: С Пинчуком мы работали около 20 лет. У нас не было ни одного конфликта

Основатель и главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что бизнесмен Виктор Пинчук, который до 2016 года владел "Фактами", никогда не мешал работе издания.

"Мы работали больше или около – как правильнее будет сказать? – около 20 лет. У нас не было ни одного конфликта. Вот кто-то может сказать: "Олигархи вмешиваются, диктуют..." Он бизнесмен прежде всего. Умный бизнесмен и из интеллигентной семьи. И когда он увидел, что продукт приносит прибыль – и прибыль существенную, – он просто старался не мешать этому продукту. И мне, который этот продукт производил. Это было удивительно. Я скажу, что в то время однажды я увидел телевизионную передачу, где брали интервью у одного из самых известных олигархов украинских. Я не буду называть фамилию, опять же, чтобы никого не обидеть. И он говорил: "Я не знаю в Украине ни одного средства массовой информации, которое было бы прибыльным"... И я хотел ему даже позвонить и сказать: "Что же вы не знаете? Спросите у Виктора", – отметил Швец.

Он подчеркнул, что "огромные" прибыли в "Фактах" никто никогда не скрывал.

"Мы были одним из самых крупных налогоплательщиков в Печерском районе, где были собраны самые крупные предприятия и фирмы Украины. Газета "Факты" была одним из самых крупных налогоплательщиков", – сказал журналист.

Он добавил, что выкупил издание у Пинчука, когда оно стало убыточным.

"Виктор Пинчук как умный, рациональный, успешный олигарх сказал: "Нет, я вкладывать в убыточный проект не буду. Если хочешь – выкупай". Я выкупил убыточный проект. И тяну его. Потому что для меня это не проект – это жизнь", – резюмировал Швец.

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В 1997 году Швец основал ежедневную газету "Факты и комментарии" ("Факты"), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018 году "Факты" начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания Пинчука EastOne Group.