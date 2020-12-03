В России от COVID-19 умер противник независимости православной церкви в Украине

Митрополит Русской православной церкви Иов (Тывонюк) в свое время служил в Украине и противодействовал Филарету в попытке отделиться от РПЦ. Иов скончался в Москве.

1 декабря в Москве от COVID-19 скончался митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иов (Тывонюк), который работал в том числе в Украине. Об этом проинформировал сайт российской церкви.

"На 83-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Иов (Тывонюк), пребывавший на покое при храме Ризоположения на Донской улице Москвы. Соболезнования выразил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл", – говорится в сообщении.

Тывонюк родился в Почаеве (сейчас Тернопольская область). Служил в Украине, России, США и Канаде, последним местом служения была Челябинская и Златоустовская епархия РПЦ, откуда его отправили на покой по состоянию здоровья.

"Радио Свобода" отмечает, что в Украине Иов "противодействовал попыткам украинских епископов, возглавляемых митрополитом Филаретом, отделиться от РПЦ" и был одним из организаторов собора 1992 года, на котором Филарета низложили и избрали на его место Владимира (Сабодана).

Иов стал шестым митрополитом РПЦ, который стал жертвой COVID-19.

По данным портала "Стопкоронавирус.РФ", на 3 декабря в России зарегистрировано почти 2,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 41 607 пациентов, выздоровело более 1,8 млн человек.