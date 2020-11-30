В Украину из России пытались завезти контрабандные тесты на COVID-19 и часы Hublot – Госпогранслужба

Сотрудники Госпогранслужбы Украины пресекли попытку ввоза в страну контрабанды из России на сумму более 9 млн грн.

Украинские пограничники накануне вечером задержали крупную партию контрабанды из России. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Общий пограничный наряд от отдела "Великая Писаревка" и пограничного оперативно-разыскного отдела "Краснополье" Сумского отряда во время несения службы возле населенного пункта Александровка заметил на берегу реки Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц. Чтобы задержать вероятных правонарушителей, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако лица, бросив свою ношу, бежали на территорию РФ", – говорится в сообщении.

В 12 картонных ящиках, которые злоумышленники незаконно переместили через границу, было обнаружено большое количество медицинских средств, в том числе тестов на COVID-19. Также в одном из ящиков были найдены две пары швейцарских часов марки Hublot, эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании Patek Philippe, два флакона духов Accento Sospiro и Sospiro Opera, а также четыре футляра для хранения элитных часов.

Сейчас товар, общая стоимость которого превышает 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.

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