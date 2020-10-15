Одесские пограничники нашли под водой спиртопровод возле границы с Молдовой

С помощью сканирующих радаров пограничники обнаружили шланг под водой недалеко от границы с Молдовой. Они предположили, что по нему планировали перемещать спирт или другие жидкости.

Подводный трубопровод был в камышах у берега Кучурганского водохранилища Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Одесской области обнаружили подводный трубопровод в камышах у берега Кучурганского водохранилища, недалеко от границы с Молдовой. О находке рассказали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 15 октября.

По шлангу диаметром 32 мм планировали перемещать спирт или другие жидкости через украинскую границу, уточнили в ГПСУ. Шланг проходил под водой в направлении границы с Молдовой.

Конец шланга закрыли заглушкой. Пограничники предположили, что его еще не использовали, потому что запахов из него не доносилось.

Находят подобные трубопроводы сканирующими радарами, рассказали пограничники. Сейчас они обследуют участок Измаильского погранотряда. Недавно такую же проверку вели на участке Белгород-Днестровского отряда.