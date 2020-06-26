В Днепре разоблачили цех, который наладил производство сомнительных антисептиков

Служба безопасности Украины установила, что нелегальная линия работала более трех месяцев. В месяц она производила 10 тыс. флаконов ориентировочной стоимостью почти 1,3 млн грн.

Реализовывали некачественную продукцию на сайтах частных объявлений и в одной из аптечных сетей Днепропетровской области Фото: ssu.gov.ua

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой области пресекла подпольное производство спиртного дистиллята, который использовался для производства нелицензированных антисептиков сомнительного качества, об этом сообщила пресс-служба СБУ 26 июня.

По версии следствия, незаконный бизнес организовали пятеро жителей Днепра. Цех по изготовлению спиртового дистиллята они обустроили в промышленном районе города. Злоумышленники закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, разбавляли его до допустимого "градуса" при изготовлении антисептика. Низкокачественный спирт свозили в одно из сел области для подпольного изготовления антисептических средств без проведения лабораторных исследований.

Нелегальная линия работала более трех месяцев и производила 10 тыс. флаконов ежемесячно ориентировочной стоимостью почти 1,3 млн грн. На свою продукцию злоумышленники оформляли поддельные свидетельства о качестве. Реализовывали ее через интернет на сайтах частных объявлений и в одной из аптечных сетей Днепропетровской области, отметили правоохранители.

По информации СБУ, в подпольном цехе было изъято свыше трех тонн спиртовой смеси, пять тонн химических веществ, которые могут использоваться при изготовлении антисептических средств, производственное оборудование и упаковочная тара. Стоимость спиртового концентрата по минимальным оценкам составляет более 1,2 млн грн.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают всех клиентов злоумышленников, продолжаются мероприятия для изъятия антисептика из аптечной сети. Изъятая продукция направлена на экспертизу, по ее результатам будет решаться вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.