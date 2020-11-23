Пограничники не пустили в Украину российского режиссера

22 ноября гражданин России прилетел в Киев из Стамбула. Во время прохождения погранконтроля в аэропорту Борисполь было установлено, что режиссер незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

22 ноября пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали в пропуске на территорию Украины российскому режиссеру. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Гражданин РФ, один из участников съемочной группы, прибыл в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время прохождения погранконтроля было установлено, что он незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым, сказано в сообщении.

"Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы, ему на три года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули обратно", – отметили в ГПСУ.

По информации погранслужбы, с начала 2020 года зафиксировали почти 7 тыс. фактов нарушения порядка въезда-выезда с временно оккупированных территорий Украины. В большинстве случаев в отношении лиц наложен административный штраф. В отношении иностранцев принято решение об отказе в пропуске в Украину и запрещен въезд в страну.

В сообщении не называется имя режиссера.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.