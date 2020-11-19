Российскому актеру Гребенщикову запретили въезд в Украину

Госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну российскому актеру Кириллу Гребенщикову, который летом 2019 года незаконно посещал оккупированный Россией Крым.

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову, который приехал в Киев для участия в телевизионных съемках, на три года запретили въезд в Украину, об этом 19 ноября сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Гражданин РФ прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Минска.

"Во время пограничного оформления сотрудники ГПСУ установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил законодательство Украины о порядке въезда на временно оккупированные территории Украины", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, актер не признал факт посещения оккупированного РФ Крыма, о котором он в июле 2019 года писал в своем аккаунте в Instagram. Сейчас такого поста на странице Гребенщикова в соцсети нет.

Госпогранслужба отказала Гребенщикову во въезде и вынесла решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину. Гражданин России вернулся обратным рейсом в Беларусь.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.