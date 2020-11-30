Российский писатель.
Не исключу:
Изданию "Проект"
За их открытия
Иск предъявит некто.
А я скажу:
Изданию – респект.
Я б даже термин ввел:
"Эффект "Проекта".
Статью, боюсь,
Согласовали с ним.
Да кто б посмел,
Коль это не спецслужба?
Я думаю,
Он даже лично слил.
Мол, человек, и мне ничто не чуждо.
Вот говорят –
Не любит он народ.
Хоть Питер,
Хоть провинцию спроси я…
А я скажу:
Совсем наоборот,
Причем тому порукой – банк "Россия".
(Кто говорит:
"Россия – это танк!",
"Атомоход!",
"Линкор в огнях и дымах!",
А я скажу:
"Россия" – это банк.
Их личный банк.
Для них – и их любимых).
Он любит, да!
Причем совсем простых.
А не крутых, со степенью ученой.
С фамилией,
Какую вставить в стих
Не смог бы, может,
Даже Саша Черный.
Кого он любит –
Тот и есть народ,
Прорвавший ленту, победивший в ралли,
И благосостояние растет
У этого народа: нам не врали.
Вот Павел Первый,
Помню, обронил
Циничный перл, достойный златоуста:
В России только тот и дворянин,
С кем говорю.
Пока не отвернусь.
Так вот: народ
В России только тот,
Пусть даже он ни в чем не отличался,
С кем это лично
Делает начальство
И кто ему
Восторженно дает.
А что дает?
Угля.
Поддержку с мест.
Оценку "во!".
Зерно. Нефтянку. Домны.
Дает, пока ему не надоест.
Нам надоесть не может.
Мы бездонны.
(Кто не согласен –
Тот иноагент.
Наш общий долг – топтать иноагента,
Пусть тает он,
Гнилой интеллигент,
Как тает лед под властью реагента.
В любые дни, от ид и до календ,
Наш главный долг – выслеживать агента:
Таков удел поднявшихся с колен,
А для чего еще вставать с колен-то?
Не отступать!
Сейчас такой момент,
Что надо mori, так сказать, memento,
А кто во власти хочет импотента,
Тот оккупант и тайный инсургент.)
У нас теперь –
единственный герой.
Сперанские, Столыпины и Витте
Который год
Лежат в земле сырой
И не восстанут,
Сколько ни зовите.
Спасибо, брат,
От бесконечных трасс,
Ветров промозглых
И холмов пологих –
За то, что не уйдешь
И любишь нас,
Косых, босых,
Хромых и кривоногих.
Источник: "Новая газета"
Опубликовано с личного разрешения автора