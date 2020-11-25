У Путина есть третья предполагаемая дочь, они "феноменально похожи" – "Проект"

Исследование, проведенное в Великобритании по заказу "Проекта", показало более чем 70-процентную похожесть президента РФ Владимира Путина и Елизаветы Кривоногих, которую расследователи считают предполагаемой третьей дочерью главы Кремля.

У президента РФ Владимира Путина есть предполагаемая третья дочь, ее зовут Елизавета и родилась она в 2003 году. Об этом говорится в расследовании группы "Проект", опубликованном 25 ноября.

Знакомство Путина с мамой Елизаветы Светланой Кривоногих состоялось в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом. Ближе к концу 2000-х их отношения, по данным "Проекта", завершились.

В копиях документов, с которыми ознакомились расследователи, отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.

"Проект" утверждает, что в начале 2000-х годов мать и ее дочь покинули коммунальную квартиру и Кривоногих "стала собственницей самого элитного жилья, которое только может пожелать петербуржец". Сейчас семье Кривоногих якобы принадлежит жилая недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи в общей сложности почти на 1,1 млрд руб. (около $14,6 млн). Светлана Кривоногих является также акционером банка "Россия".

Предполагаемая дочь Путина несколько лет живет под другой фамилией, аккаунты в социальных сетях ведет под вымышленным именем, отмечают авторы расследования.

Елизавета Кривоногих "феноменально похожа" на Путина, отмечает "Проект" после анализа, проведенного по заказу редакции директором центра визуального анализа Университета Брэдфорда (Великобритания), профессором Хассаном Угайлом.

"Проект" отмечает, что проведенный профессором компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих – 70,44%, притом что сходство выше 75% означает, что на снимках один и тот же человек.

О том, что у Путина две дочери от первого брака с Людмилой Шкребневой, говорится на официальном сайте Кремля. Российский президент никогда не рассказывал, чем занимаются его дочери. Однако СМИ называют их нынешние фамилии – Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Журнал The New Times в 2016 году писал, что первая в 2011 году с отличием окончила факультет фундаментальной медицины МГУ. После рождения дочери защитила диссертацию на эндокринологическую тематику.

Тихонова, по сообщениям СМИ, является руководителем центра национального интеллектуального развития "Иннопрактика", заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ. В мае 2019 года она стала кандидатом физико-математических наук.

С первой женой Путин развелся в 2013 году.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.