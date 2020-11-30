Казахстанский инвестор Сейсембаев: Воевать с Россией – тупиковый путь. Станьте той страной, которая живет лучше и весь ваш восток захочет вернуться. Более того, запад России захочет

Украина не сможет вернуть Крым и оккупированную часть Донбасса военным путем. Такое мнение казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Силовой путь возврата исключен. Воевать с Россией – это тупиковый путь. Если силовой вариант исключен, какой тогда? Переговорный? Навряд ли. Отсюда напрашивается только третий путь. Смотрите. Почему вы стремитесь в Европу? Потому что там права человека, потому что там лучше живут. Вот станьте той страной, которая живет лучше и в которой соблюдаются права человека. И весь ваш восток захочет присоединиться к вам. Более того, запад России захочет присоединиться к вам", – сказал он.

Он согласился с мыслю, что в Украине "нужно построить процветающее государство".

"Рецепт один. А здесь по-другому не получится. Либо надо ждать физической смерти [президента РФ Владимира] Путина... Второй вариант – ждать, пока российское общество дорастет до уровня и сделает у себя демократию. Но это совсем долгий путь. И потом, смотрите. Сейчас, предположим, Путин взял и вам вернул сразу. Вот вернул. Что это будет? Это будет, конечно, классно с точки зрения патриотизма, но с точки зрения экономики... Если вы не наведете порядок на этой территории, то вы и на той толком не сможете навести порядок. И тогда уровень недовольства будет еще выше", – объяснил Сейсембаев.

Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.