ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: Привлечь в Украину инвестиции? Без шансов

Казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что пока – в том числе из-за коррупции – не видит привлекательной инвестиционной среды в Украине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сейсембаев: Я сам с удовольствием инвестировал бы в Украину. Но пока нет
Сейсембаев: Я сам с удовольствием инвестировал бы в Украину. Но пока – нет
Фото: Маргулан Сейсембай / Facebook

В настоящее время в Украину невозможно привлечь большие инвестиции, заявил казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. 

"Без шансов. Сразу говорю. Я сам с удовольствием инвестировал бы в Украину. Но пока – нет. Потому что судебная система не работает, защита частной собственности не работает, бизнес кошмарят и правоохранительные органы работают только себе на карман, коррупция бешеная, – соответственно, не вижу какой-то привлекательной инвестиционной среды, чтобы можно было инвестировать", – сказал он, отвечая на вопрос журналистки. 

Сейсембаев отметил, что не согласился бы инвестировать в Украину и под личную гарантию президента Владимира Зеленского. 

"Почему? Потому что нет сильной президентской власти. Местные элиты его не слушают. Я сам разговаривал с бизнесменом, который построил сеть торговых центров – у него даже акта на землю нет, юридических документов нет. Я говорю: "Как так может быть?" Он отвечает: "А с местными властями договоримся". – "А как центральные?" – "Плевать хотели мы на центральную власть", – рассказал бизнесмен. 

Он назвал главной проблемой Украины государственное управление. 

"У Украины очень много возможностей: и земля, и транзит, и расположение, и народ. [...] Развить сельское хозяйство вы не сможете: не урегулированы отношения по земле, не урегулированы отношения по недрапользованию, не урегулированы отношения по строительству, кругом взятки, бизнес кошмарится тремя правоохранительными ведомствами. По каждому поводу возбуждение уголовных дел. Ст. 214 Уголовного процессуального кодекса – по любому заявлению возбуждается уголовное дело: вносятся [данные] в Единый реестр досудебных расследований – и все, бизнесмена кошмарят год – полтора. У него при этом нет права подключить адвоката, чтобы защитить себя, потому что у него нет статуса обвиняемого или подозреваемого в рамках производства. Потом дело идет в суд. В прошлом году в Украине расследовалось 1,7 млн уголовных дел, из которых только 1% дошел до суда. Остальное развели", – пояснил Сейсембаев. 

"Украина – такая страна, в которой если ты при деньгах, при власти, – то живешь в шоколаде. А для большинства людей нет справедливости. Потому что справедливость в стране всегда олицетворяется судебной системой", – подчеркнул бизнесмен. 

Интервью с Сейсембаевым выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман", трансляция начнется в 18.00. 

Сейсембаев в последние годы занимается инвестициями.  В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он. В интервью Бацман бизнесмен рассказал, что работает в Офисе реформ на волонтерских началах. 

Теги: Украина, коррупция, инвестиции, бизнес, правоохранители, Маргулан Сейсембаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
Яма с перебинтованной рукой рассказал, какую травму получил во время выступления в четвертьфинале "Танцев со звездами"
Яма с перебинтованной рукой рассказал, какую травму получил во время выступления в четвертьфинале "Танцев со звездами"
"Увлечение вышло из-под контроля". Хрусталев прокомментировал причины внезапной госпитализации
"Увлечение вышло из-под контроля". Хрусталев прокомментировал причины внезапной госпитализации
  Дуэтом на английском. Бабкин в новом клипе спел вместе с дочерью и запустил в небо шары. Видео
  Дуэтом на английском. Бабкин в новом клипе спел вместе с дочерью и запустил в небо шары. Видео
"Представьте, включаете телевизор, а там нет развлекательных программ". Валерий Меладзе призвал российских коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Представьте, включаете телевизор, а там нет развлекательных программ". Валерий Меладзе призвал российских коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
"Танцы со звездами". Кто покинул шоу в четвертьфинале
"Танцы со звездами". Кто покинул шоу в четвертьфинале
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
"Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
"Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS