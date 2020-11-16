Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: Привлечь в Украину инвестиции? Без шансов

Сейсембаев: Я сам с удовольствием инвестировал бы в Украину. Но пока – нет Фото: Маргулан Сейсембай / Facebook

В настоящее время в Украину невозможно привлечь большие инвестиции, заявил казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Без шансов. Сразу говорю. Я сам с удовольствием инвестировал бы в Украину. Но пока – нет. Потому что судебная система не работает, защита частной собственности не работает, бизнес кошмарят и правоохранительные органы работают только себе на карман, коррупция бешеная, – соответственно, не вижу какой-то привлекательной инвестиционной среды, чтобы можно было инвестировать", – сказал он, отвечая на вопрос журналистки.

Сейсембаев отметил, что не согласился бы инвестировать в Украину и под личную гарантию президента Владимира Зеленского.

"Почему? Потому что нет сильной президентской власти. Местные элиты его не слушают. Я сам разговаривал с бизнесменом, который построил сеть торговых центров – у него даже акта на землю нет, юридических документов нет. Я говорю: "Как так может быть?" Он отвечает: "А с местными властями договоримся". – "А как центральные?" – "Плевать хотели мы на центральную власть", – рассказал бизнесмен.

Он назвал главной проблемой Украины государственное управление.

"У Украины очень много возможностей: и земля, и транзит, и расположение, и народ. [...] Развить сельское хозяйство вы не сможете: не урегулированы отношения по земле, не урегулированы отношения по недрапользованию, не урегулированы отношения по строительству, кругом взятки, бизнес кошмарится тремя правоохранительными ведомствами. По каждому поводу возбуждение уголовных дел. Ст. 214 Уголовного процессуального кодекса – по любому заявлению возбуждается уголовное дело: вносятся [данные] в Единый реестр досудебных расследований – и все, бизнесмена кошмарят год – полтора. У него при этом нет права подключить адвоката, чтобы защитить себя, потому что у него нет статуса обвиняемого или подозреваемого в рамках производства. Потом дело идет в суд. В прошлом году в Украине расследовалось 1,7 млн уголовных дел, из которых только 1% дошел до суда. Остальное развели", – пояснил Сейсембаев.

"Украина – такая страна, в которой если ты при деньгах, при власти, – то живешь в шоколаде. А для большинства людей нет справедливости. Потому что справедливость в стране всегда олицетворяется судебной системой", – подчеркнул бизнесмен.

Интервью с Сейсембаевым выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман", трансляция начнется в 18.00.

Сейсембаев в последние годы занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он. В интервью Бацман бизнесмен рассказал, что работает в Офисе реформ на волонтерских началах.