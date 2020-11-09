Казахстанский миллиардер Сейсембаев: Нашел офис Интерпола, стучу. Они говорят: "Чего хочешь?" Я говорю: "Сдаться хочу"

Казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев рассказал в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что когда он оказался в базе данных Интерпола после возбуждения уголовных дел в Казахстане, сам пришел сдаваться.

"В 2009 году государство забрало у меня банк и весь бизнес, возбудило кучу уголовных дел. По-моему, пять или шесть: организованная преступная группа, создание организованного преступного сообщества… То есть практически пожизненное. Обвинили меня в хищении $1 млрд из банка... Я находился в розыске в Интерполе. Если вы зайдете в интернет, увидите "красную карточку": "разыскивается особо опасный преступник". А есть: "при задержании стрелять"... Если бы я предпринял попытку к бегству, они могли стрелять в меня", – объяснил бизнесмен.

По словам Сейсембаева, от преследований он скрывался в Дубае, Москве, Лондоне.

"Сложность была в том, что я хотел доказать свою правоту, что я ничего не воровал, хотел подключить международные юридические фирмы и аудиторские компании. И я тогда понял, что в мире справедливости не существует... Все крупные юридические компании отказались меня обслуживать... Говорят: "Понимаешь, если ты проиграешь, потом они могут взыскать с нас твой гонорар. В результате получим, что мы судились столько времени бесплатно". И аудиторские компании тоже отказались", – рассказал он.

Бизнесмен отметил, что для доказательства своей невиновности нанял аудиторскую компанию, чтобы та попробовала доказать его вину.

"Они прислали команду в Дубай, и мы прошлись по всем схемам. Схема была примерно два с половиной метра в высоту и метра четыре в длину. Потом они заверили, со мной поехали в Цюрих и сказали прокурору Цюриха, что "да, мы прошлись по транзакциям, мы удостоверились: деньги зашли в банк, он прав". Прокурор Цюриха вынес постановление о том, чтобы прекратить уголовное дело за отсутствием события преступления. Не состава – события преступления. После этого у меня чуть руки освободились, я поехал в Лихтенштейн, там подал в суд. И там суд закрыл уголовное дело за отсутствием события преступления", – объяснил Сейсембаев.

Он подчеркнул, что последними дела против него закрыли в Великобритании.

"Потом я сдался Интерполу. Это была отдельная история. Я нашел офис Интерпола, стучусь: "Я такой-то и такой-то". Они говорят: "Чего хочешь?" Я говорю: "Сдаться хочу". – "Ты кто такой?" – "В международном розыске". Они говорят: "Ну, иди по коридору – там кабинет". Иду, стучу, захожу – двое сидят. Один – спиной ко мне: "Чего надо?" Я говорю: "Вот пришел сдаться, я в розыске". Он такой: "Здесь не до шуток". – "Нет, я хочу сдаться". – "Фамилия?" Я фамилию назвал, он так – раз! – замер. И я чувствую: ногой давит на кнопку. Я понял, что сейчас будет "мордой в пол". Я сразу приготовился, к стене встал. Тут забегают, мне руки скрутили… И увели в тюрьму, там же интерполовская тюрьма рядом. Но я сказал: "Я же сам пришел сдаться. Зафиксируйте этот момент". Там я трое суток провел, потому что это было ближе к выходным. Потом меня повезли к паблик-прокурору. Такой солидный араб с черной бородой. Меня удивило, насколько все быстро произошло. Перед ним мое уголовное дело. Они запрос, видать, сделали. Он говорит: "Ты считаешь себя виноватым?" Я говорю: "Нет". – "Ты признаешь все эти обвинения?" – "Нет". – "Где хочешь защищаться?" Я говорю: "Здесь". – "Хорошо". Полицейским говорит: "Отдайте паспорт, он свободен", – рассказал Сейсембаев.

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Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение).

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.