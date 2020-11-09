Казахстанский миллиардер Сейсембаев: Когда я рос в ауле, там был культ силы. Либо ты сильный, либо дурак

Сейсембаев: До сих пор завидую своим друзьям, которые выросли в городе Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев рассказал в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что в детстве его, бывало, били.

"Приходилось [получать]. Надо учесть еще, что в то время – да и не только в то время, сейчас тоже, наверное – в глубинных селах существовал культ силы. Я до сих пор завидую многим своим друзьям, которые выросли в городе, например в Алма-Ате. Они интеллигентные люди... Я когда рос в ауле, там был культ силы, там со слабыми особо не считались. Либо ты сильный, либо дурак", – объяснил бизнесмен.

По его словам, слабых "частенько били не с целью унижения, а просто чтобы выяснить, кто сильнее, а кто слабее".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение).

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.