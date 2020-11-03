Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: В 1994 году я заработал $13 млн. Мне их привезли ночью в груженом луком КамАЗе

Сейсембаев: Я никогда не испытывал пиетета перед деньгами. Деньги для меня всегда были инструментом Фото: Маргулан. О жизни и бизнесе / Telegram

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что стал миллионером в начале 1990-х.

"У меня не было первого миллиона, сразу несколько. Это был 1994 год. Это мне было 28 лет. В 94-м году я заработал не миллион, а сразу 13 миллионов. Это была предоплата от узбекского правительства за поставку пшеницы. Причем наличными", – сказал Сейсембаев.

Он вспомнил, что деньги ему привезли на грузовике.

"Мне их привезли в КамАЗе. Ночью. В груженом луком КамАЗе. Прямо домой", – сказал бизнесмен, уточнив, что сумма была в рублях.

Журналист спросил, какие у Сейсембаева были эмоции в тот момент.

"Ура, завтра будем закупать пшеницу", – ответил бизнесмен.

Сейсембаев сообщил, что первого миллиарда у него тоже не было – "сразу четыре было".

"Я никогда не испытывал пиетета перед деньгами. Деньги для меня всегда были инструментом. Если вам нужно забить много гвоздей и вам привезли молоток – ваши ощущения? Вы же молотку не радуетесь, а радуетесь, что теперь сможете колотить гвозди. Так и здесь, – признался бизнесмен. – То же самое касательно миллиарда. Почему, как я говорю, первого не было? Потому что у меня до этого были сделки на полмиллиарда. Я продавал две сотовые компании. Каждая – почти по полмиллиарда. Потом банк – раз! – IPO, и он уже сразу четыре миллиарда стоит".

Он сказал, что когда стал миллиардером, тоже особенно не испытывал никаких эмоций.

"Приехал из Лондона, ко мне пришел мой друг, мы сели на качелях, помню, во дворе, и он говорит: "Че, как?" Я спрашиваю: "В смысле, "как?". – "Ну как?" Я говорю: "Да что?" – "Ну как чувствуешь?" Я говорю: "Нормально: не болею, не кашляю". Я думал, до него слухи дошли, что я заболел. "Нет, – он говорит, – ты как чувствуешь себя в роли миллиардера?" Я даже не фиксировал этот момент. Это не вызывало никаких чувств у меня", – утверждает Сейсембаев.

Он сказал, что и сегодня остается богатым человеком.

"Но это не миллиард?" – спросил Гордон.

"Нет, не миллиард. Мне не нужен миллиард", – сказал Сейсембаев.

Он высказал мнение, что 100 миллионов долларов – "именно та цифра, выше которой бессмысленно зарабатывать деньги".

Интервью с Сейсембаевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00.

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение).

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е стал бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.