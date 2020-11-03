Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: Крым – это Украина. Исторически он когда-то был у России, но если на то пошло, казахи могут предъявить очень много, и РФ тоже

Сейсембаев: Как нарезали, так нарезали. Ребята, надо делать дела с тем, что нам досталось в наследство Фото: Маргулан. О жизни и бизнесе / Telegram

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что считает Крым территорией Украины.

Сейсембаев является партнером экс-президента Грузии, главы украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили в Офисе простых решений и результатов.

"Я считаю, Крым – это территория Украины. Есть правда России в том, что исторически он когда-то был у России. Но неважно, что где у кого было. Если на то пошло, мы, казахи, можем предъявить очень много, и России тоже. Оренбург – это наше. Томск – тоже наше. Там, в конце концов, если взять тюрков, Тюркский каганат… Зависит, какой срез взять", – сказал Сейсембаев.

При этом, продолжил он, Казахстан не выдвигает территориальных претензий своим соседям.

"У нас также территориальные вопросы и с Узбекистаном, но мы же не предъявляем... Как нарезали, так нарезали. Ребята, надо делать дела с тем, что нам досталось в наследство", – отметил бизнесмен.

Он подчеркнул: Крым – Украина, "это даже не обсуждается", и объяснил, почему президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти Казахстана не называют аннексией события 2014 года в Крыму.

"Ну, вы понимаете, Токаев работает в парадигме возможного. Он политик. Политика – это искусство возможного. А я же не политик – я частное лицо", – сказал бизнесмен.

Сейсембаев отметил, что оценивает действия России в отношении Украины как агрессию, при этом не воспринимает Россию как врага.

"Это братский народ. Для нас Россия, украинцы – все братские народы. И когда мы смотрим на конфликт Украины с Россией, нам на самом деле очень неприятно и обидно, это смотрится, как будто два твоих брата передрались", – сказал бизнесмен.

Интервью с Сейсембаевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В декабре 2019 года между Украиной и Казахстаном вспыхнул дипломатический скандал из-за Крыма.

"Что произошло, то произошло. "Аннексия" – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", – сказал Токаев по поводу аннексии Крыма Россией.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко подчеркнула, что такие заявления противоречат принципам украинско-казахстанских отношений и позиции международного сообщества. Во внешнеполитическое ведомство Украины тогда вызвали посла Казахстана.