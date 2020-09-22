Казахский бизнесмен Сейсембаев встретился с Зеленским и заявил, что будет "помогать Украине"

Бизнесмен из Казахстана Маргулан Сейсембаев сообщил, что презентовал президенту Украины Владимиру Зеленскому свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ.

Сейсембаев: Буду помогать Украине. Я здесь занимаюсь своим любимым делом – эффективностью процессов. Хочу попробовать внедрить это в работу государственного аппарата Фото: Маргулан Сейсембай / Facebook

Бизнесмен из Казахстана Маргулан Сейсембаев 21 сентября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Беседа с главой Украинского государства длилась около часа, написал Сейсембаев в Facebook.

"Я презентовал [Зеленскому] свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что нужно еще "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно", – заявил бизнесмен.

Свою будущую работу в Украине он назвал "большой, интересной и кропотливой".

"Я здесь буду помогать Украине. Речь не идет ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком-то опыте оппозиционной деятельности. Я здесь занимаюсь своим любимым делом – эффективностью процессов. Для меня это профессиональный вызов. В бизнесе я это внедрял много раз, теперь хочу попробовать внедрить это в работу государственного аппарата", – добавил он.

Сейсембаев является владельцем управляющей компании Seimar Investment Group, входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

31 августа глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов.

"В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – написал он.