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Казахстанский миллиардер Сейсембаев: Я спал в кошаре среди навоза вместе с баранами

Казахстанский бизнесмен, миллиардер Маргулан Сейсембаев в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вспомнил, как с приятелями работал в совхозе и ухаживал за овцами.

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Сейсембаев: "Я человек, подверженный идеологии. Всю жизнь верил и продолжаю верить в идеи"
Сейсембаев: "Я человек, подверженный идеологии. Всю жизнь верил и продолжаю верить в идеи" 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев рассказал в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, как работал чабаном (пастухом) и старшим пчеловодом в совхозе. Миллиардер подчеркнул, что это был "адский труд, за который платили копейки".

"Ой, знаете, это не романтика. У меня есть одна проблема: я человек, подверженный идеологии. Всю жизнь верил и продолжаю верить в идеи. Для меня первична идея, вторично действие, жизнь и так далее. Когда я окончил школу, партия кинула клич – создать комсомольско-молодежные бригады и работать на селе чабанами", – рассказал бизнесмен.

Сейсембаев добавил, что все его одноклассники после окончания школы уехали поступать в вузы, а он поехал "пасти две отары овец".

"Добровольно. Денег – копейки вообще нам платили. Труд, конечно, был адский. День и ночь, без выходных. Подъемы в пять утра – ложимся в 12 часов почти. Зимой – вообще ад. Весной, когда окот [роды у животных] идет, спишь в кошаре вместе с овцами, чтобы ягненка из-под матки взять, потому что первородка не признает своего ягненка. Привязываешь ему красную ленточку, ей красную ленточку, другому – желтую, чтобы днем уже поймать эту овцематку и прикормить ягненка, чтобы не перепутать. Их выделяешь в отдельную загородку… И вот по очереди спишь в этой кошаре среди навоза, вместе с баранами спишь", – поделился воспоминаниями миллиардер.

Такой процесс, по словам Сейсембаева, продолжается обычно 40 дней.

"Период окота мы называем "сахман". Когда день год кормит. От 40 дней зависит, какой у тебя будет результат и, соответственно, поощрение. Ну, а для нас какое поощрение? Мы работали, как рабы, по сути, там", – сообщил он.

Казахстанский миллиардер Сейсембаев: В один из дней, когда я пас баранов, подумал: "Блин, я что, родился, чтобы пасти свою еду?" Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение). 

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он. 

Теги: Казахстан, бизнес, пастух, миллиардер, Маргулан Сейсембаев, село
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