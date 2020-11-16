Интервью Бацман с Сейсембаевым. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с казахстанским бизнесменом, миллиардером Маргуланом Сейсембаевым, который стал партнером Офиса простых решений и результатов, выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с казахстанским бизнесменом, миллиардером Маргуланом Сейсембаевым.

Журналистка сообщила изданию, что программу записали 14 ноября, разговор длился более часа.

Во время интервью Сейсембаев рассказал, чем занимается в Офисе простых решений и результатов и почему работает там на волонтерских началах, о первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и знакомстве с экс-президентом Грузии, а сейчас главой Исполнительного комитета реформ Украины Михаилом Саакашвили.

"Саакашвили я говорил: "Вы были просвещенным диктатором". Просвещенный диктатор. Для реформ нужно пять вещей: 1) нужно четко знать, что делать, 2) нужен момент проведения реформ, когда максимальная поддержка и минимальное сопротивление среды, 3) управляемость госаппарата, 4) скорость их проведения, потому что реформы – продукт скоропортящийся, 5) широкая разъяснительная работа. Все пять компонентов у Саакашвили [в Грузии] были. Он пришел к власти на волне Революции роз и знал, что делать. Сотрудники госаппарата работали как солдаты! В Украине это невозможно", – заявил он.

Сейсембаев также говорил об усилении региональных элит и "мэрах-князьках" в Украине, о федерализации страны, о том, как улучшить жизнь ее населения.

Трансляция интервью начнется в 18.00 на YouTube-канале "Алеся Бацман".

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение).

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.