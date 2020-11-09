Казахстанский миллиардер Сейсембаев: Я потерял почти шесть миллиардов долларов. У меня отняли все

Сейсембаев: Семь лет я провел в судах. Судился бесконечно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона ответил на вопрос, сколько больше всего денег он терял.

Миллиардер единомоментно потерял $5,8 млрд. Государство забрало банк, нефтяную компанию, строительную компанию и весь холдинг, утверждает миллиардер.

Сейсембаев признался, что в какой-то момент решил, что будет менять свою жизнь.

"И даже своим ребятам сказал: "К 45 годам я брошу заниматься бизнесом, потому что это абсолютно бессмысленное занятие, зарабатывание денег". Ну, Аллах это услышал – и у меня потом все забрали", – сказал он.

В 2009 году государство, по словам Сейсембаева возбудило против него несколько уголовных дел.

"По-моему, пять или шесть: организованная преступная группа, создание организованного преступного сообщества… То есть практически пожизненное. Обвинили меня в хищении $1 млрд из банка. С 2009-го по 2016-й, семь лет я провел в судах. Судился бесконечно. Я судился в Лондоне, в Цюрихе", – признался Сейсембаев.

Им также занималось Швейцарское федеральное бюро расследований.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение).

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.