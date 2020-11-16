Казахстанский инвестор Сейсембаев: Я задал Зеленскому два вопроса: "Где реформы?" и "Почему вы проигрываете пиар-войну?"

Сейсембаев: Два вопроса я задал Владимиру Зеленскому: "Вы год и четыре месяца у власти. Где реформы?". Это был первый. Второй: "Вы – лучший пиарщик страны, почему проигрываете пиар-войну?" Фото: Маргулан Сейсембай / Facebook

Казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским спрашивал его о реформах.

"Два вопроса я задал Владимиру Зеленскому. Я говорю: "Вы год и четыре месяца у власти. Где реформы?" Это был первый вопрос. Второй был: "Везде в СМИ на вас нападают, наезжают... Вы пришли на волне пиара, вы – лучший пиарщик страны, почему проигрываете пиар-войну?" – рассказал бизнесмен.

По словам Сейсембаева, на первый вопрос Зеленский ответил, что с реформами "не все так просто" и "не все в его руках, он не обладает всеми полномочиями".

"Второй момент – он сказал, что у президента нет медиаресурсов. Государственное телевидение не имеет рейтинга, а остальные медиа неподконтрольны президенту", – добавил Сейсембаев.

Он отметил, что у Зеленского, которого во втором туре президентских выборов поддержали 73,22% избирателей, была "уникальная ситуация".

"Поддержка его и его партии ["Слуга народа"] – такой ситуации больше не будет. Общество украинское больше ни одному следующему президенту не даст 75%. Это какое-то отклонение было... Да, электоральная революция", – добавил бизнесмен.

Интервью с Сейсембаевым выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман", трансляция начнется в 18.00.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за тогдашнего президента Петра Порошенко – 24,45%.

Сейсембаев в последние годы занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.