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Казахстанский инвестор Сейсембаев: Я задал Зеленскому два вопроса: "Где реформы?" и "Почему вы проигрываете пиар-войну?"

Казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Сейсембаев: Два вопроса я задал Владимиру Зеленскому: "Вы год и четыре месяца у власти. Где реформы?". Это был первый. Второй: "Вы лучший пиарщик страны, почему проигрываете пиар-войну?"
Сейсембаев: Два вопроса я задал Владимиру Зеленскому: "Вы год и четыре месяца у власти. Где реформы?". Это был первый. Второй: "Вы – лучший пиарщик страны, почему проигрываете пиар-войну?"
Фото: Маргулан Сейсембай / Facebook

Казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским спрашивал его о реформах. 

"Два вопроса я задал Владимиру Зеленскому. Я говорю: "Вы год и четыре месяца у власти. Где реформы?" Это был первый вопрос. Второй был: "Везде в СМИ на вас нападают, наезжают... Вы пришли на волне пиара, вы – лучший пиарщик страны, почему проигрываете пиар-войну?" – рассказал бизнесмен. 

По словам Сейсембаева, на первый вопрос Зеленский ответил, что с реформами "не все так просто" и "не все в его руках, он не обладает всеми полномочиями". 

"Второй момент – он сказал, что у президента нет медиаресурсов. Государственное телевидение не имеет рейтинга, а остальные медиа неподконтрольны президенту", – добавил Сейсембаев. 

Он отметил, что у Зеленского, которого во втором туре президентских выборов поддержали 73,22% избирателей, была "уникальная ситуация". 

"Поддержка его и его партии ["Слуга народа"] – такой ситуации больше не будет. Общество украинское больше ни одному следующему президенту не даст 75%. Это какое-то отклонение было... Да, электоральная революция", – добавил бизнесмен. 

Интервью с Сейсембаевым выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман", трансляция начнется в 18.00. 

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за тогдашнего президента Петра Порошенко – 24,45%.

Сейсембаев в последние годы занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он. В интервью Бацман бизнесмен рассказал, что работает в Офисе реформ на волонтерских началах. 

Теги: СМИ, телевидение, Украина, реформы, Владимир Зеленский, президент, Слуга народа, Маргулан Сейсембаев
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