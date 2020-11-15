Раввины из разных стран молятся за здоровье Зеленского. Видео

За здоровье президента Украины Владимира Зеленского, который лечится от коронавирусной инфекции COVID-19, молятся раввины в разных странах мира. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе президента и предоставили видеозаписи, которые передали раввины.

Главный раввин святых мест Шмуэль Рабинович помолился за здоровье украинского президента у Стены Плача в Иерусалиме.

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Видео: editor GORDON / YouTube

В Большой синагоге Европы в Брюсселе главный кантор Исраэль Миллер спел специальную молитву для выздоровления Зеленского.

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Видео: editor GORDON / YouTube

Раввин Моше Реувен Асман в Киеве произнес молитву для выздоровления президента Украины, по еврейскому обычаю он упоминает имя Зеленского и имя его матери.

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Видео: editor GORDON / YouTube

В еврейской общине Дубая президент общины Соли Вольф, раввин Леви Духман и основатель общины, бизнесмен Наум Коен вместе помолились и пожелали президенту Украины скорейшего выздоровления.

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Видео: editor GORDON / YouTube

Свои слова поддержки и молитвы передал и главный раввин Израиля Ицхак Йосеф.

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Видео: editor GORDON / YouTube

Раввин Большой синагоги Парижа Моше Себбаг тоже записал видео для Зеленского. Поскольку сейчас в Париже карантин, он не мог снять ролик в самой синагоге и сделал видеомонтаж.

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Видео: editor GORDON / YouTube

Президент Украины 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19. Он лечится в клинической больнице "Феофания" и продолжает выполнять свои обязанности. У Зеленского есть оборудованный специальный кабинет, в котором он может проводить совещания.

Жена Зеленского Елена уже переболела COVID-19. 16 июня первую леди госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. 3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская выздоровела от COVID-19.

В августе президент сказал, что вместе с его женой коронавирусной инфекцией переболел их сын Кирилл.