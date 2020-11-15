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Зеленский: Кто-то считал потери, если в кино или рестораны вообще не будет кому ходить?

Отдельные сферы бизнеса понесут убытки из-за введения "карантина выходного дня", поэтому правительство должно разработать программы поддержки для предпринимателей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Премьер и правительство должны засыпать и просыпаться с вопросом: где найти деньги?
Зеленский: Премьер и правительство должны засыпать и просыпаться с вопросом: где найти деньги?
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеоблоге, обнародованном 14 ноября в Facebook, отреагировал на отказ бизнеса и властей ряда городов соблюдать "карантин выходного дня".

Он считает, что эти ограничения – шанс Украины избежать полного локдауна.

"Да. Отдельные сферы бизнеса понесут потери. Правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки. Отдельные уже действуют, но этого недостаточно. Я постоянно разговариваю с премьер-министром и правительством. Они должны засыпать и просыпаться с одним вопросом: где найти деньги и как помочь бизнесу пережить эти дни?" – сказал Зеленский.

Правительство должно "сделать все", чтобы ближайшие три уик-энда не стали критичными для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса, отметил он.

"Есть деньги и бизнес, а есть здоровье и жизни людей. Жесткий неприятный вопрос, но он стоит: кто-то считал потери, если в кино или рестораны вообще не будет кому ходить? Будет "карантин выходного дня" эффективным или нет, зависит от взаимодействия бизнеса и власти – как центральной, так и местной", – добавил президент.

По мнению главы государства, мэры ряда городов отказались вводить ограничения, так как у них "продолжаются местные выборы".

"Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и иногда действительно непопулярные шаги", – добавил Зеленский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в ОдессеЧеркассахНиколаевеРовноЛуцкеДнепреИвано-Франковске. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина. Он назвал решение Кабмина "ерундой".

Горисполкомы Львова и Ивано-Франковска объявили субботы и воскресенья до 30 ноября на территории этих городов рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это освобождает указанные заведения от необходимости выполнения требования правительства, считают в мэриях. Глава Минздрава подчеркнул, что в постановлении идет речь о днях недели, а не о выходных.

Теги: Кабинет Министров, карантин, Владимир Зеленский, местные выборы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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