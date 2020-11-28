"Помним, кто наши враги". "Нацкорпус" в День памяти Голодомора принес под посольство России кресты. Фоторепортаж

Сегодня 12.14

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что в этот день украинцы вспоминают и чтят память всех погибших от голодоморов 1921-го, 1922-го, 1932-го,1946-го, 1947 года, а также одного из самых страшных голодоморов – 1932–1933 годов.