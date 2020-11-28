"Помним, кто наши враги". "Нацкорпус" в День памяти Голодомора принес под посольство России кресты. Фоторепортаж
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Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
В День памяти жертв Голодомора, 28 ноября, политическая партия "Национальный корпус" провела протестную акцию перед центральным входом в здание посольства Российской Федерации, расположенного на столичном Воздухофлотском проспекте в Киеве. Об этом сообщает "Еспресо.TV". Активисты "Нацкорпуса" поставили на парковке перед посольством символические металлические кресты, а также растяжку с надписями: "Помним, кто наши враги", "Убивали тогда. Убивают сейчас". Полиция взяла посольство под усиленную охрану.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР.
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что в этот день украинцы вспоминают и чтят память всех погибших от голодоморов 1921-го, 1922-го, 1932-го,1946-го, 1947 года, а также одного из самых страшных голодоморов – 1932–1933 годов.→
В Запорожье облили черной краской мемориальную доску на здании бывшего дома младенца, в котором, по данным историков, во время Голодомора погибло почти 800 детей. Об этом сообщили в Запорожской облгосадминистрации.→
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