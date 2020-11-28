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"Помним, кто наши враги". "Нацкорпус" в День памяти Голодомора принес под посольство России кресты. Фоторепортаж

Сегодня 15.24

В День памяти жертв Голодомора, 28 ноября, политическая партия "Национальный корпус" провела протестную акцию перед центральным входом в здание посольства Российской Федерации, расположенного на столичном Воздухофлотском проспекте в Киеве. Об этом сообщает "Еспресо.TV". Активисты "Нацкорпуса" поставили на парковке перед посольством символические металлические кресты, а также растяжку с надписями: "Помним, кто наши враги", "Убивали тогда. Убивают сейчас". Полиция взяла посольство под усиленную охрану.

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР.

Теги: Россия, Киев, Голодомор, Национальный корпус
 

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