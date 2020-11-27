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В трех городах Украины у дипмиссий России прошли акции протеста

В Киеве, Харькове и Львове сегодня около консульств России состоялись акции памяти жертв Голодомора. Во Львове у здания дипмиссии повесили чучело "москаля".

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Акцией хотели показать, что Россия виновата в смертях миллионов украинцев во время Голодомора, сказали организаторы
Акцией хотели показать, что Россия виновата в смертях миллионов украинцев во время Голодомора, сказали организаторы
Фото: Олена Живко / Facebook

27 ноября в трех украинских городах – в Киеве, Львове и Харькове – прошли акции в память жертв Голодомора у зданий дипломатических учреждений России. Об это сообщил ТСН.

Во Львове в акции приняло участие несколько десятков человек. На воротах Генконсульства РФ повесили плакат с надписью: "Помним, отомстим". На дереве у консульства повесили чучело в форме НКВД с лицом президента России Владимира Путина, сказано в сообщении.

Руководитель "Объединения добровольцев", которое организовало акции, Елена Живко написала в Facebook, что это было чучело "москаля".

https://www.facebook.com/elenalviv/posts/4862775377096017

По информации УНИАН, акции проводятся пять лет. Раньше акция проходила и в Одессе, но там местные жители ее воспринимали агрессивно.

"Этим мы хотели показать, что именно Россия виновата в смертях миллионов украинцев, что Голодомор – это не был искусственный голод, это был геноцид украинской нации", – сказала Живко.

Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

Теги: Россия, Киев, Львов, Украина, Харьков, геноцид, Голодомор, консульство
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