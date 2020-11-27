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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожье повредили мемориальную доску детям, погибшим в годы Голодомора

В Запорожье облили черной краской мемориальную доску на здании бывшего дома младенца, в котором, по данным историков, во время Голодомора погибли почти 800 детей. Об этом сообщили в Запорожской облгосадминистрации.

С ноября 1932-го по декабрь 1933 года в запорожском доме младенца умерло 788 детей
С ноября 1932-го по декабрь 1933 года в запорожском доме младенца умерло 788 детей
Фото: radiosvoboda.org

В Запорожье 27  ноября вандалы осквернили мемориальную доску в память о детях, умерших в годы Голодомора. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.

По информации "Радіо Свобода", мемориальную доску облили черной краской и разбили памятный знак, установленный на здании местной епархией Украинской православной церкви (МП).

В доме на улице Александровской, 7 с конца 1920-х годов располагался дом младенца. По данным историков, с ноября 1932-го по декабрь 1933 года в доме умерло 788 детей в возрасте от одного дня до 8 лет, отмечено в сообщении ОГА.

"Провокаторы уничтожили памятные доски, которые мы установили в память о детях, убитых голодом. Голодом, искусственно организованнім коммунистами, уничтожавшими украинскую нацию! Нелюди, которые это сделали, должны быть наказаны", – сказал директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА Владислав Мороко.

По данным "Радіо Свобода", мемориальная доска на здании бывшего дома младенца была открыта в ноябре 2014 года. Местные активисты, историки и краеведы добивались от местных властей установления памятной доски на здании с 2009 года.

Полиция внесла информацию об акте вандализма в Единый реестр досудебных расследований.

Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

Теги: Украина, Запорожье, геноцид, вандализм, голод, Голодомор, расследование, облгосадминистрация, память
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