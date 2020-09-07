ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский дал месяц на расследование вандализма на территории музея Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский осудил проявление неуважения к памяти жертв Голодомора и поручил правоохранителям расследовать надругательство над скульптурой "Горькая память детства". Памятник пытались повредить 22 августа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе
Зеленский: Каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе
Фото: president.gov.ua

Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры для расследования акта вандализма на территории Национального музея Голодомора-геноцида и привлечения виновных к ответственности. Об этом 7 сентября сообщил Офис президента Украины.

"Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", – отметил Зеленский в своем ответе на письмо.

По мнению президента, полиция должна провести следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования, виновные должны понести наказание.

Дело находится под контролем заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, подчеркнули в ОП.

"Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей", – заявил Зеленский.

Акт вандализма в отношении скульптуры "Горькая память детства" ("Девочка с колосками") совершили в ночь на 22 августа. Скульптуру демонтировали для реставрации. В пресс-службе музея Голодомора отметили, что на ней нет повреждений.

Мемориальный комплекс музея Голодомора, в состав которого входит скульптура "Горькая память детства", был сдан в эксплуатацию в 2010 году.

Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Теги: Киев, памятник, Всемирный конгресс украинцев, вандализм, Антон Геращенко, Голодомор, правоохранители, расследование, Владимир Зеленский, Павел Грод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Ризатдинова отдала сына в детский сад
Ризатдинова отдала сына в детский сад
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть
Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть
"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"
"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"
Ефремов: Надеюсь, что колонию, в которой я сижу, потом назовут моим именем
Ефремов: Надеюсь, что колонию, в которой я сижу, потом назовут моим именем
"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье
"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна
Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS