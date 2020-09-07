Зеленский дал месяц на расследование вандализма на территории музея Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский осудил проявление неуважения к памяти жертв Голодомора и поручил правоохранителям расследовать надругательство над скульптурой "Горькая память детства". Памятник пытались повредить 22 августа.

Зеленский: Каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе Фото: president.gov.ua

Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры для расследования акта вандализма на территории Национального музея Голодомора-геноцида и привлечения виновных к ответственности. Об этом 7 сентября сообщил Офис президента Украины.

"Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", – отметил Зеленский в своем ответе на письмо.

По мнению президента, полиция должна провести следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования, виновные должны понести наказание.

Дело находится под контролем заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, подчеркнули в ОП.

"Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей", – заявил Зеленский.

Акт вандализма в отношении скульптуры "Горькая память детства" ("Девочка с колосками") совершили в ночь на 22 августа. Скульптуру демонтировали для реставрации. В пресс-службе музея Голодомора отметили, что на ней нет повреждений.

Мемориальный комплекс музея Голодомора, в состав которого входит скульптура "Горькая память детства", был сдан в эксплуатацию в 2010 году.

Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.