Вандалы пытались повредить скульптуру девочки с колосками у музея Голодомора в Киеве

Скульптуру "Горькая память детства" возле музея Голодомора в Киеве демонтировали. На месте преступления работает полиция.

В музее отметили, что на скульптуре нет повреждений Фото: EPA (архив)

В Киеве вандалы пытались разрушить памятник жертвам Голодомора. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба музея Голодомора.

Акт вандализма в отношении скульптуры "Горькая память детства" ("Девочка с колосками") совершили в ночь на 22 августа. Скульптуру демонтировали для реставрации. В пресс-службе отметили, что на ней нет повреждений.

"Память о Голодоморе – это часть истории каждого украинца, которую мы не вправе забывать ради устойчивого будущего. То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", – недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка" поскорей вернулась в экспозицию музея", – сказала гендиректор музея Олеся Стасюк.

Скульптуру демонтировали. Фото: holodomormuseum.org.ua

На месте преступления работает полиция.

Мемориальный комплекс музея Голодомора, в состав которого входит скульптура "Горькая память детства", был сдан в эксплуатацию в 2010 году.

Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.