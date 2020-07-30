Один из переулков Киева назовут в честь журналиста Джонса, писавшего о Голодоморе

В 1933 году валлийский журналист Гарет Джонс одним из первых рассказал на Западе о катастрофическом искусственном голоде в Украине. Киевсовет принял решение назвать один из переулков столицы в его честь.

В Шевченковском районе Киева появится переулок, который будет носить имя валлийского журналиста Гарета Джонса, освещавшего Голодомор в Украине в 30-х годах ХХ века. Такое решение принял 30 июля Киевсовет, сообщает его пресс-служба.

Ранее переулок назывался в документах "Проектный 13 120".

Идею переименования поддержали 104 депутата, двое проголосовали против.

Общественное обсуждение проходило на сайте Киевской городской госадминистрации с 19 марта по 19 мая 2019 года.

Джонс был одним из первых западных корреспондентов, пытавшихся донести правду о Голодоморе. 29 марта 1933 года он созвал в Берлине пресс-конференцию, на которой публично заявил о катастрофическом голоде в Украине. Его публикации печатались в ведущих британских изданиях.

В 2019 году на мировые экраны вышел художественный фильм режиссера Агнешки Холланд "Мистер Джонс", рассказывающий о поездке журналиста в районы Украины, охваченные голодом. В украинском прокате лента называлась "Цена правды".