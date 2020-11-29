ГОРДОН
 
 
МИР

В России бронетранспортер насмерть переехал участника военной реконструкции

После смерти в Санкт-Петербурге 38-летнего реконструктора, на которого наехал бронетранспортер, Следком России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бронетранспортер принадлежит предпринимателю, утверждают в Следкоме РФ
Бронетранспортер принадлежит предпринимателю, утверждают в Следкоме РФ
Фото: megapolisonline.ru

28 ноября в Красносельском районе российского города Санкт-Петербург вследствие наезда бронетранспортера погиб участник военной реконструкции. Об этом проинформировало городское подразделение Следственного комитета РФ.

"Из материалов уголовного дела следует, что... неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по организации и проведению мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода). В результате чего при движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Следком открыл уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.

ТАСС в пресс-службе Западного военного округа заявили, что их боевая техника и личный состав к инциденту отношения не имеют.

Полиция считает произошедшее несчастным случаем.

"Фонтанка" пишет, что по адресу произошедшего – Гатчинское шоссе, 54 – регулярно проходят исторические фестивали военной реконструкции, но на 28 ноября никакие мероприятия не анонсировались. По данным издания, из-за карантина в указанном месте реконструкторами из общественной организации "Красная звезда" не планировалось никаких событий до конца января.

Теги: Россия, ДТП, смерть, Санкт-Петербург, бронетранспортер, реконструкторы, происшествия, уголовное дело, предприниматель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS