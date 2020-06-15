ГБР вернет воинской части бронетранспортер, который считался похищенным с 2015 года

В 2015 году гражданским лицам отдали поврежденную в ходе боевых действий боевую машину БТР-70 на ремонт, передача не была оформлена документально. Следователи Госбюро расследований нашли потерянный БТР.

БТР нашли на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований вернут воинской части бронетранспортер, который с февраля 2015 года считался похищенным, об этом сообщила пресс-служба ГБР 15 июня.

В ходе досудебного расследования по факту похищения военного имущества было установлено, что в феврале 2015 года неустановленные военнослужащие одной из воинских частей передали гражданским лицам поврежденную во время боевых действий боевую колесную плавающую машину БТР-70 для проведения ремонтных работ. Передача военного имущества не была оформлена документально. Связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт БТР, была потеряна, а сама машина не была возвращена в часть.

"12 июня в ходе проведенных санкционированных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер", – сообщили в ведомстве.

После проведения экспертиз БТР в отремонтированном состоянии вернут в воинскую часть, подчеркнули в Госбюро расследований.