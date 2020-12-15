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Дымовые шашки, дубинки, газ, столкновения. В Киеве предприниматели протестуют против карантина. Фоторепортаж

Сегодня 22.09
С утра 15 декабря на Майдане Незалежности в Киеве продолжается акция протеста участников инициативы "SaveФОП". Предприниматели выступают против запрета на работу при жестком карантине в январе и требуют отмены кассовых аппаратов. Протестующие несколько раз пытались установить палатки, полиция мешала им. Днем между сторонами произошла потасовка, полиция применяла слезоточивый газ к митингующим и, как видно из фото, дубинки. Активисты бросали в правоохранителей палки, дудки и части палаток. 40 правоохранителей получили травмы, число пострадавших активистов неизвестно. Позже протестующим все-таки удалось установить палатки. К вечеру обстановка в центре Киева стабилизировалась. Часть пикетчиков остаются на Майдане на ночь. Фото опубликовали агентство ЕРА, издание "Апостроф" и авторы страницы инициативы "SaveФОП" в Facebook.
Теги: Киев, протесты, полиция, митинг, столкновения, пикет, карантин, палатки, пострадавшие
 

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