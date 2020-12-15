Дымовые шашки, дубинки, газ, столкновения. В Киеве предприниматели протестуют против карантина. Фоторепортаж
Фото: Підприємці України / #SaveФОП / Facebook
С утра 15 декабря на Майдане Незалежности в Киеве продолжается акция протеста участников инициативы "SaveФОП".
Предприниматели выступают против запрета на работу при жестком карантине в январе и требуют отмены кассовых аппаратов. Протестующие несколько раз пытались
установить палатки, полиция мешала им. Днем между сторонами произошла потасовка
, полиция применяла слезоточивый газ к митингующим и, как видно из фото, дубинки. Активисты бросали в правоохранителей палки, дудки и части палаток. 40 правоохранителей получили травмы, число пострадавших активистов неизвестно. Позже протестующим все-таки удалось установить палатки. К вечеру обстановка в центре Киева стабилизировалась. Часть пикетчиков остаются на Майдане на ночь
. Фото опубликовали агентство ЕРА
, издание "Апостроф"
и авторы страницы инициативы "SaveФОП"
в Facebook.