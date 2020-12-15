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КИЕВ

На Майдане демонтировали палатки протестующих предпринимателей. Трое правоохранителей получили травмы

Киевская полиция сообщила, что организаторы акции протеста не уведомляли об установке палаток на Майдане Незалежности, поэтому их демонтировали.

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На Майдане Незалежности возникла потасовка
На Майдане Незалежности возникла потасовка
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на Майдане Незалежности правоохранители демонтировали палатки предпринимателей, протестующих против жесткого карантина. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"В сообщении о проведении акции организаторы не уведомляли об установке палаток на Майдане Незалежности. Учитывая это, правоохранители демонтировали их. В результате возникла потасовка", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что группа "нетрезвых мужчин набросилась" на полицейских, в результате чего трех стражей порядка госпитализировали "с разбитыми лицами и ушибами". 

По факту травмирования полицейских начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются личности правонарушителей, заявили в полиции.

Участники инициативы "SaveФОП" начали протестовать сегодня под Верховной Радой с утра. Они требовали отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Закроют все учреждения образования, кроме детских садов, кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, финтес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

В случае стремительного роста количества инфицированных коронавирусной инфекцией правительство может ввести усиленный карантин раньше, чем 8 января.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина. Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. 

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек. Сотни тысяч украинцев пытались одновременно подать заявления.

Теги: Киев, Украина, протесты, эпидемия, правительство, деньги, торговля, палатки, предприниматели, ограничения, предприниматель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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