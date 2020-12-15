Предприниматели вышли на акцию протеста под Верховной Радой

Возле Верховной Рады Украины протестуют участники инициативы "SaveФОП". Они требуют разрешить работать при жестком карантине с 8-го по 24 января. Полиция Киева сообщила об акциях протеста возле других органов государственной власти в центре Киева.

Протестующие перекрыли движение по улице Грушевского и Шелковичной Фото: kyiv.npu.gov.ua

Возле Верховной Рады Украины сегодня, 15 декабря, проходят массовые акции протеста, полицейские усилили меры безопасности в правительственном квартале, рассказали в полиции Киева.

Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции разъяснительную работу по соблюдению законодательства. Безопасность и правопорядок обеспечивают полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины, сказано в сообщении.

Полиция предупредила о протестах возле других органов государственной власти в центре Киева.

По информации Telegram-канала "Политика Страны", у Рады протестуют участники инициативы "SaveФОП". Они требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года.

"Мы будем требовать не компенсации, не дотации, а права на труд, на предпринимательскую деятельность. Единственная возможность покрытия расходов для бизнеса – возможность работать", – сказал лидер инициативы "SaveФОП" Сергей Доротич.

Протестующие перекрыли движение автомобилей по улице Грушевского и Шелковичной. Митингующие пытаются блокировать подъезды к зданию правительства, проинформировал Telegram-канал.