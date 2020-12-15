Из-за падения опор на Шулявском мосту повреждено восемь автомобилей

В Нацполиции Украины рассказали, что открыли уголовное производство из-за падения нескольких опор линий электропередач на Шулявском мосту в Киеве. Сообщение о прошествии поступило в 14.40.

Из-за падения нескольких опор линий электропередач на Шулявском мосту в Киеве открыли уголовное производство. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.

Правоохранители рассказали, что получили сообщение о падении опор в 14.40. На место выехали патрульные, следственные и представители других служб, отметили они.

"В результате происшествия повреждено восемь транспортных средств и ограничено автомобильное движение на путепроводе. На месте работают правоохранители и проводят первоочередные следственные действия", – говорится в сообщении.

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, которое привело к тяжелым последствиям).

15 декабря на Шулявском мосту упали опоры линии электропередач, в результате чего движение в направлении станции метро "Дорогожичи" было ограничено.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность за падение опор на Шулявском мосту в столице лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ, и виновные должны понести уголовную ответственность.