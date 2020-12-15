Кличко про Шулявский мост: Главная ответственность на генподрядчике, виновные должны понести уголовную ответственность

Эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор и обследуют другие опоры на мосту, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева как заказчик строительства уже обратилась в полицию Фото: kyivcity.gov.ua

Главная ответственность за падение опор на Шулявском мосту в столице лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ, и виновные должны понести уголовную ответственность. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко 15 декабря в своем Telegram-канале.

"Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ", – сказал он.

Мэр отметил, что дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева как заказчик строительства уже обратилась в полицию, заявление написал и сам Кличко.

"Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента. Виновные должны понести уголовную ответственность", – резюмировал Кличко.