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В Киеве 30-тонными грузовиками испытали Шулявский мост, Кличко стоял под ним. Видео

В Киеве 27 декабря прошли испытания Шулявского путепровода. Об этом соообщила пресс-служба мэрии. На испытаниях присутствовал мэр столицы Виталий Кличко, он вместе со строителями стоял под мостом, когда по нему проезжали грузовики. Видео опубликовано на канале Кличко в YouTube.

 
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В Киеве испытали Шулявский мост
В Киеве испытали Шулявский мост
Фото: kyivcity.gov.ua

На мосту испытали 12 схем статической нагрузки, а во время динамической по нему одновременно с разной скоростью проехало восемь МАЗов весом 30 тонн каждая. В дальнейшем эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста и данных, полученных во время испытаний.

"При условии соответствия всеи нормам и требованиям уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту, движение автотранспорта по улице Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", – сказал мэр.

Часть Шулявского путепровода обвалилась в феврале 2017 года. Как сообщили в "Киевавтодоре", причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона. В марте 2019 года началась реконструкция моста

25 декабря Кличко заявлял, что движение по путепроводу откроют до конца текущей недели.

видео

Видео: Віталій Кличко / YouTube
Теги: Киев, Виталий Кличко, Шулявский мост
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