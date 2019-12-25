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КИЕВ

Кличко заявил, что движение по Шулявскому мосту откроют до конца недели

На Шулявском путепроводе установят специальное оборудование, которое будет измерять статические и динамические нагрузки на мост, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: Строители без выходных работают и днем и ночью
Кличко: Строители без выходных работают и днем и ночью
Фото: Кличко - мер / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение транспорта по Шулявскому путепроводу  откроют до конца недели. Видео опубликовано на странице мэра в Facebook 25 декабря.

"Чтобы запустить движение по Шулявскому путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем и ночью. Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Прошлой ночью вкладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Вадима Гетьмана. Сегодня будут асфальтировать подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерные и перильные ограждения. Гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона подрядчик дает на 10 лет", – заявил Кличко.

По его словам, после завершения дорожных работ состоятся технические испытания путепровода.

"На нем установят специальное оборудование, которое будет измерять прогибы моста, статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки. В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", – добавил мэр.

https://www.facebook.com/merkieva/videos/2684362601780139/

Часть Шулявского путепровода обвалилась в феврале 2017 года. Как сообщили в "Киевавтодоре", причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона. В марте 2019 года началась реконструкция моста.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, Украина, мост, Шулявский мост
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