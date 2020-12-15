Протест предпринимателей на Майдане. Митингующие снова установили палатки

Обстановка на Майдане Незалежности в Киеве, где проходит акция предпринимателей, протестующих против карантина, сейчас спокойная; часть митингующих намерена ночевать в палатках, которые заново установили после демонтажа правоохранителями.

Участники протестного движения "SaveФОП" снова установили палатки на Майдане Незалежности в Киеве, сообщает "РБК-Украина".

Это не первая попытка митингующих установить палатки. Днем полиция пыталась помешать действиям активистов, все закончилось столкновениями. Позже протестующие установили несколько палаток, но полиция их демонтировала.

Как пишет "РБК-Украина", после этого на Майдане оставалось две палатки. Кроме того, протестующие принесли и установили новые. В них активисты намерены остаться ночевать.

Обстановка Майдане сейчас спокойная, пишет агентство. Большая часть силовиков покинула территорию, расходятся и протестующие. По состоянию на 19.30 там оставалось порядка 200 человек.

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Участники инициативы "SaveФОП" начали протестовать утром 15 декабря под Верховной Радой. Они требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года. В ходе столкновений пострадали порядка 40 правоохранителей, сообщали в полиции.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Закроют все учреждения образования, кроме детских садов, кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, финтес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.