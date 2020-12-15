Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
В Киеве на Майдане Незалежности сотни предпринимателей вышли на протест против локдауна. Они попытались поставить палатки, однако им помешала полиция. Уже произошли стычки между правоохранителями и активистами, пострадали 40 полицейских и 14 протестующих. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.
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