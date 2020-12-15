Не надо сравнивать протест против локдауна с Майданом. На Майдан люди выходили за справедливость и ценности. А не за двухнедельный заработок

Протестующие выступают против локдауна. Их право. Они как бизнес должны думать только о своих доходах. И они думают. Поэтому исходя из своего эгоистичного интереса и протестуют.

Но должен ли я их поддерживать? Нет. Потому что тезис о том, что локдаун не нужен, пусть люди и дальше умирают, немного расходится с представлением об устроенности общества и справедливости. Эгоистичный интерес протестующих тут расходится с общими интересами общества. И это нормально. Так бывает.

Локдаун – единственный способ бороться с пандемией. Единственный рабочий. Поэтому его и применяет весь цивилизованный мир. Потому что хочет уберечь свою медицинскую систему от коллапса. Власти Германии и Австралии, США и Канады не хотят ограничений. Эти ограничения не доставляют им удовольствия. Но они делают их потому, что другого выхода нет. По-другому вирус распространяется без контроля. И скоро угрожает всей медицинской системе. И так работает не только в Украине. В Украине, к сожалению, нет доверия к власти. Но это не значит, что власть всегда делает глупости. Некоторые вещи необходимы. И локдаун – одна из них.

В Украине самый лояльный для бизнеса локдаун из всех возможных. Даже слишком лояльный. Всего две недели в мертвый деловой сезон – это может и не помочь остановить распространение вируса. Это главный недостаток такого локдауна. Так что власти, исходя из соображений борьбы за рейтинги, уже пошли максимально навстречу. Дальше просто некуда. Поэтому все высказывания о намеренном убийстве бизнеса и подобное другое – просто несостоятельны.

Вы можете сказать, что в ЕС государство помогает бизнесу. А в Украине – нет. Да, во многом это правда. Но что это меняет? Это не меняет того факта, что украинская медицина может рухнуть. Совершенно не меняет. Это стимулирует бизнес протестовать? Возможно. Хотя есть подозрения, что их стимулируют и другие силы или товарищи.

Способно или нет Украинское государство помочь тем, кто страдает от карантина, не играет роли, когда мы говорим о необходимости уберечь медицинскую систему от коллапса.

Украинское государство слабое. Институты не работают. И для многих это позволяет не платить налоги в хорошие времена. Но оборачивается тем, что государство не может помочь в плохие. Поэтому да, государство не поможет. Точно так же не стоит ждать от нашего государства пенсий тем, кто сейчас работает. Их не будет. И как бизнес должен спасать себя сам в такое время, так и каждый будущий пенсионер должен сам позаботиться о своем доходе в старости. Это правда Украины.

Надо ли то изменить? Да, надо. Но тут надо делать реформы. Платить налоги. Всем играть по правилам. А этого уже мало кто хочет. Выполняй Украина программу МВФ, проведи реформы – и уже в этом году у государства было бы в разы больше ресурсов. И это бы не отменило локдаун. Нет. Но дало бы государству больше возможностей помогать. И уберегло бы уже много жизней. Потому что будь у Украины деньги, локдаун был бы введен еще в ноябре. И длился бы гораздо дольше смешных январских двух недель.

И да, не надо сравнений с Майданом. На Майдан люди выходили за справедливость и за ценности. А не за двухнедельный заработок.

Но на Майдан люди выходили в том числе и за то, чтобы теперь протестующие имели право протестовать против локдауна. Ну и пусть протестуют. Люди должны иметь право отстаивать свои интересы. Но государство нужно для того, чтобы, учитывая эгоистические интересы каждой из групп, принимать решения в угоду интересам всего общества. И точно не в интересах украинских налогоплательщиков коллапс медицины и массовые смерти.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора