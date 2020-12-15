ГОРДОН
 
 
Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


все материалы автора

Не надо сравнивать протест против локдауна с Майданом. На Майдан люди выходили за справедливость и ценности. А не за двухнедельный заработок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Протестующие выступают против локдауна. Их право. Они как бизнес должны думать только о своих доходах. И они думают. Поэтому исходя из своего эгоистичного интереса и протестуют.

Но должен ли я их поддерживать? Нет. Потому что тезис о том, что локдаун не нужен, пусть люди и дальше умирают, немного расходится с представлением об устроенности общества и справедливости. Эгоистичный интерес протестующих тут расходится с общими интересами общества. И это нормально. Так бывает.

Локдаун – единственный способ бороться с пандемией. Единственный рабочий. Поэтому его и применяет весь цивилизованный мир. Потому что хочет уберечь свою медицинскую систему от коллапса. Власти Германии и Австралии, США и Канады не хотят ограничений. Эти ограничения не доставляют им удовольствия. Но они делают их потому, что другого выхода нет. По-другому вирус распространяется без контроля. И скоро угрожает всей медицинской системе. И так работает не только в Украине. В Украине, к сожалению, нет доверия к власти. Но это не значит, что власть всегда делает глупости. Некоторые вещи необходимы. И локдаун – одна из них.

В Украине самый лояльный для бизнеса локдаун из всех возможных. Даже слишком лояльный. Всего две недели в мертвый деловой сезон – это может и не помочь остановить распространение вируса. Это главный недостаток такого локдауна. Так что власти, исходя из соображений борьбы за рейтинги, уже пошли максимально навстречу. Дальше просто некуда. Поэтому все высказывания о намеренном убийстве бизнеса и подобное другое – просто несостоятельны.

Вы можете сказать, что в ЕС государство помогает бизнесу. А в Украине – нет. Да, во многом это правда. Но что это меняет? Это не меняет того факта, что украинская медицина может рухнуть. Совершенно не меняет. Это стимулирует бизнес протестовать? Возможно. Хотя есть подозрения, что их стимулируют и другие силы или товарищи.

Способно или нет Украинское государство помочь тем, кто страдает от карантина, не играет роли, когда мы говорим о необходимости уберечь медицинскую систему от коллапса.

Украинское государство слабое. Институты не работают. И для многих это позволяет не платить налоги в хорошие времена. Но оборачивается тем, что государство не может помочь в плохие. Поэтому да, государство не поможет. Точно так же не стоит ждать от нашего государства пенсий тем, кто сейчас работает. Их не будет. И как бизнес должен спасать себя сам в такое время, так и каждый будущий пенсионер должен сам позаботиться о своем доходе в старости. Это правда Украины.

Надо ли то изменить? Да, надо. Но тут надо делать реформы. Платить налоги. Всем играть по правилам. А этого уже мало кто хочет. Выполняй Украина программу МВФ, проведи реформы – и уже в этом году у государства было бы в разы больше ресурсов. И это бы не отменило локдаун. Нет. Но дало бы государству больше возможностей помогать. И уберегло бы уже много жизней. Потому что будь у Украины деньги, локдаун был бы введен еще в ноябре. И длился бы гораздо дольше смешных январских двух недель.

И да, не надо сравнений с Майданом. На Майдан люди выходили за справедливость и за ценности. А не за двухнедельный заработок.

Но на Майдан люди выходили в том числе и за то, чтобы теперь протестующие имели право протестовать против локдауна. Ну и пусть протестуют. Люди должны иметь право отстаивать свои интересы. Но государство нужно для того, чтобы, учитывая эгоистические интересы каждой из групп, принимать решения в угоду интересам всего общества. И точно не в интересах украинских налогоплательщиков коллапс медицины и массовые смерти.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, медицина, протесты, Майдан, бизнес, карантин, Сергей Фурса, власть, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана G
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда G
Елена КРАВЧЕНКО
Адвокат Осыка: Евгений Щербань – младший поставил жирную точку в истории наследства отца – он так и не показал документ, подтверждающий его права
Адвокат Осыка: Евгений Щербань – младший поставил жирную точку в истории наследства отца – он так и не показал документ, подтверждающий его права G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее
Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее
68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет
68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
  Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России
  Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России
  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки
  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после "Танцев со звездами"
Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после "Танцев со звездами"
Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео
Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео
"Хотя бы во сне могу подержать их за руку". Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что устала бороться с артистом за сыновей
"Хотя бы во сне могу подержать их за руку". Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что устала бороться с артистом за сыновей
"Позволил фривольность". Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем
"Позволил фривольность". Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем
Подкопаева в обтягивающем платье показала, как реагирует на первый снег
Подкопаева в обтягивающем платье показала, как реагирует на первый снег
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Ребенок – всегда подвиг". Многодетный отец Тополя откровенно рассказал о трудностях родительства
"Ребенок – всегда подвиг". Многодетный отец Тополя откровенно рассказал о трудностях родительства
Дочь Поляковой показала, как вместе с гитаристом репетирует песню
Дочь Поляковой показала, как вместе с гитаристом репетирует песню
"Что-то напряглось в шортах", "Волосатик", "Сексуальный". Фанатки рассматривают полуголого Козловского
"Что-то напряглось в шортах", "Волосатик", "Сексуальный". Фанатки рассматривают полуголого Козловского
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS