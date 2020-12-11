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Откладывание локдауна до января убьет до 6 тыс. украинцев – соучредитель Украинского института будущего

Отсутствие жесткого карантина в Украине на новогодние праздники приведет к росту заболеваемости, увеличению нагрузки на медицинскую систему и росту смертности, заявил соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин.

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Амелин: Из-за смещения локдауна пик заболеваемости придется на 15 января
Амелин: Из-за смещения локдауна пик заболеваемости придется на 15 января
Фото: Anatoliy Amelin / Facebook

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин в комментарии изданию "Телеграф" заявил, что решение Кабинета Министров ввести локдаун после Нового года может стоить стране до 6 тыс. жизней ее граждан.

"Цель жесткого карантина – снизить пиковую нагрузку на медицинскую систему. Соответственно – снизить смертность. На другой стороне процесса – экономика. Правительству требовалось выбрать оптимальную модель введения локдауна. То есть в какой-то мере выбирали между экономическими интересами и человеческими жизнями. И сделали плохой выбор", – считает Амелин.

По его словам, если бы локдаун ввели с 25 декабря до середины января, пострадал бы малый и средний бизнес, но при этом удалось бы спасти жизни людей.

"Пойдя на поводу у предпринимателей, которые давили на Офис президента и Кабмин (думаю, в итоге именно ОП надавил на правительство), локдаун у нас решили ввести после всех праздников. Мы получим массовые гулянья, корпоративы, "елки", праздники, где высока вероятность заразиться. Это точно приведет к росту заболеваемости, увеличению нагрузки на медицинскую систему, росту смертности. По оценкам Украинского института будущего, дополнительная смертность вследствие смещения локдауна на этот период может быть в пределах 4–6 тыс. человек. Эти жизни можно было сохранить, если бы жесткий карантин ввели до Нового года", – подчеркнул Амелин.

По его мнению, экономика страны из-за такого решения правительства в итоге тоже пострадает.

"Из-за смещения локдауна пик заболеваемости придется на 15 января. Не исключено, что по итогам января карантин будет продлен до середины февраля – вследствие большого количества заболевших. И это станет дополнительным негативным эффектом для украинской экономики. Правильным был бы локдаун перед Новым годом. Но власти приняли решение, которое приняли. Последствия будем разгребать все вместе. И отразятся они на здоровье многих, а также на доходах каждого украинца", – резюмировал Амелин.

9 декабря Кабинет Министров продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

По состоянию на утро 11 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 872,2 тыс. человек14 755 пациентов умерли, а 480,3 тыс. выздоровели.

Теги: Украина, Кабинет Министров, медицина, эпидемия, экономика, бизнес, праздники, карантин, каникулы, украинцы, предприниматели, ограничения, власть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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