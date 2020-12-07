Кулеба: Считаю нецелесообразным в случае локдауна запрещать въезд иностранцев в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает нецелесообразным закрытие границ во время будущих ужесточений карантина в стране, но решение правительство будет принимать коллегиально. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 7 декабря.
"Вопрос локдауна впервые мы обсудили буквально в прошлый понедельник. Есть разные сценарии. Но моя позиция как министра иностранных дел заключается в том, что в случае введение локдауна я считаю нецелесообразным вводить запрет на въезд иностранцев в Украину и закрывать аэропорты, как мы делали это весной. Объясню логику. Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытия аэропортов и запрет на въезд иностранцев", – сказал глава МИД.
По его словам, сейчас ситуация другая.
"Вирус уже внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию. Моя позиция как министра иностранных дел – закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И сейчас локдаун зарубежному отдыху не грозит", – заявил Кулеба.
Министр отметил, что украинцам есть куда поехать, кроме стран Евросоюза, которые сейчас закрыты для туристических поездок.
"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но это вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС. Но не надо все сводить к ЕС. На самом деле в мире есть куда поехать, и мы постоянно работаем с разными странами мира, чтобы разблокировать возможность для украинцев туда поехать. Сейчас, даже несмотря на пандемию и карантинные ограничения, у нас 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе. [...]Туристические путешествия в ЕС во время пандемии – это отдельная история, потому что ЕС централизованно определил определенные руководящие принципы, которыми руководствуются государства-члены. Тут уже в дело вмешивается арифметика, и здесь возможности дипломатии ограничены цифрами заболеваемости", – заявил глава МИД.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.
11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:
Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.
2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.
25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".
Шмыгаль заявлял, что в декабре нет необходимости усиливать карантинные ограничения. Вернуться к вопросу о локдауне, по его словам, могут в начале января.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.
Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".
Шмыгаль 4 декабря заявил, что правительство обнародует запланированные карантинные меры во время заседания 9 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в декабре локдауна не будет, но, возможно, его введут в январе 2021 года. Глава государства подчеркивал, что "для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда".