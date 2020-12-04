Рада приняла закон об ответственности за ложь в декларациях, локдауна в декабре не будет. Главное за день

Рада проголосовала за ответственность за ложь в декларациях

Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Чиновникам грозят штрафы и ограничение свободы, в то же время лишение свободы законом не предусмотрено.

В НАПК критиковали закон, глава агентства Александр Новиков говорил, что этот законопроект "не соответствует запросу украинского общества" и просил президента ветировать документ.

Локдауна в декабре не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декабре локдаун в Украине вводить не будут, так как медицинская система пока справляется с нагрузкой. Он сказал, что если локдаун и введут в январе, то объявят об этом заранее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что об ограничениях правительство сообщит 9 декабря.

Назначен новый генсек ОБСЕ

Совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру немецкого дипломата Хельги Шмид на посту генерального секретаря организации. С 2016 года она была генеральным секретарем Европейской службы по международным делам.

Суд продлил арест Мангеру и Левину

Днепровский суд Киева продлил арест фигурантам дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк – бывшему главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его экс-помощнику Алексею Левину. Они будут под стражей минимум до 1 февраля 2021 года.