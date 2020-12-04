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COVID-19 могли переболеть уже около 150 украинских нардепов – Разумков

Сейчас коронавирусной инфекцией COVID-19 в Верховной Раде болеют 26 нардепов и 67 сотрудников аппарата, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Разумков рассказал, что у него тест на коронавирус был положительным почти 20 дней
Разумков рассказал, что у него тест на коронавирус был положительным почти 20 дней
Фото: rada.gov.ua

Коронавирусной инфекцией COVID-19 могли переболеть около 150 украинских нарлепов. Об этом в эфире канала "Наш" 4 декабря рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня 26 нардепов болеют. Я уверен, что более 100 [переболели], думаю, что 150 людей уже есть. Но я не проверял данные. И 67 человек болеют сейчас в аппарате [Верховной Рады]", – сказал Разумков.

Спикер рассказал, что у него тест на коронавирус был положительным почти 20 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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