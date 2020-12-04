Минздрав Украины обновил список стран "красной" зоны, он сократился

Список стран "красной" зоны, опубликованный Минздравом Украины, сократился с 38 стран до 36.

Минздрав Украины обновил список стран со значительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 4 декабря.

В список "красных" стран вошло 36 государств, в список "зеленых" – 156 государств, включая Украину.

По состоянии на 27 ноября в списке "красных" было 38 стран. Из него исключили Боснию и Герцеговину и Францию.

В "красный" список вносятся страны, где показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели выше, чем в Украине, или данные недоступны. По состоянию на 4 декабря в Украине заболеваемость – 493,9 на 100 тыс. населения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 4 декабря коронавирус подтвердили у более 65,5 млн человек, 1,51 млн заболевших умерли, 42,1 млн выздоровели.

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.