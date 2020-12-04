В КНДР публично казнили человека за нарушение карантинных мер – СМИ

В Северной Корее в конце ноября казнили контрабандиста, который зарабатывал на жизнь переправкой китайских товаров в Северную Корею. Расстреляли мужчину публично, чтобы заставить жителей страны соблюдать карантин, пишет Radio Free Asia.

В Северной Корее публично казнили гражданина страны за нарушение "чрезвычайных карантинных мер", чтобы запугать население страны и заставить соблюдать правила. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники в этой стране.

Власти КНДР публично заявляли, что в стране нет эпидемии коронавируса, при этом там приняли строгие меры для предотвращения его распространения. В частности, там заблокированы целые города и округа, отменены крупные культурные мероприятия, запрещены поездки между провинциями.

И без того сложная экономическая ситуация еще больше ухудшилась после того, как Пекин и Пхеньян закрыли китайско-корейскую границу и приостановили торговлю, отмечает Radio Free Asia. При этом контрабандисты, которые зарабатывали на жизнь переправкой китайских товаров в Северную Корею, продолжали пересекать границу. Так, в конце ноября расстреляли одного такого контрабандиста.

Источник Radio Free Asia не был свидетелем публичной казни, однако обсуждал ее с кем-то из свидетелей.

"Всякий раз, когда люди жалуются на нехватку средств для существования, власти КНДР пытаются заткнуть им рот, угрожая публичными казнями или отправляя их в лагеря для политических заключенных", – пишет Radio Free Asia.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 декабря, в мире коронавирусом заразилось более 65,2 млн человек. От COVID-19 скончалось более 1,5 млн человек, а выздоровело 41,9 млн.