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"Наконец-то". Разумков выздоровел от COVID-19

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков показал результат теста на коронавирус, он негативный.

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Об инфицировании Разумков сообщил 11 ноября
Об инфицировании Разумков сообщил 11 ноября
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проинформировал 30 ноября в Facebook, что выздоровел от коронавирусной инфекции.

"Наконец-то снова привычный рабочий график", – написал он.

Разумков также опубликовал негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1606382899569694&id=100005939985790

О своем инфицировании коронавирусом спикер Верховной Рады сообщил 11 ноября.

По состоянию на 30 ноября в Украине зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции, из них 9946 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.

Теги: Верховная Рада, эпидемия, инфекция, Дмитрий Разумков, спикер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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