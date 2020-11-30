"Наконец-то". Разумков выздоровел от COVID-19

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков показал результат теста на коронавирус, он негативный.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проинформировал 30 ноября в Facebook, что выздоровел от коронавирусной инфекции.

"Наконец-то снова привычный рабочий график", – написал он.

Разумков также опубликовал негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

О своем инфицировании коронавирусом спикер Верховной Рады сообщил 11 ноября.

По состоянию на 30 ноября в Украине зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции, из них 9946 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.