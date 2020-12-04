В ОБСЕ назначили нового генерального секретаря

Немецкий дипломат Хельга Шмид официально стала генеральным секретарем ОБСЕ.

Сегодня совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру немецкого дипломата Хельги Шмид на посту генерального секретаря ОБСЕ. Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза.

"На 27-й встрече совета министров ОБСЕ 4 декабря 2020 года 57 государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назначили новое высшее руководство ОБСЕ", – говорится в сообщении.

В заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля говорится, что верховным комиссаром по делам национальных меньшинств ОБСЕ стал Кайрат Абдрахманов, директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) – Маттео Мекаччи, представителем ОБСЕ по вопросам свободы – Тереза Рибейро.

"Я искренне поздравляю всех и рассчитываю на сотрудничество для дальнейшего расширения сотрудничества между ЕС и ОБСЕ. Я уверен, что с этим высококвалифицированным руководством ОБСЕ сможет продолжить свои усилия по решению многочисленных текущих проблем и способствовать миру, безопасности и стабильности в регионе", – отметил Боррель.

Хельге Шмид 59 лет, с 2016 года она была генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.

До этого генсеком ОБСЕ был швейцарец Томас Греминдер.