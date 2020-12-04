В ОБСЕ назначили нового генерального секретаря

Сегодня совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру немецкого дипломата Хельги Шмид на посту генерального секретаря ОБСЕ. Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза.
"На 27-й встрече совета министров ОБСЕ 4 декабря 2020 года 57 государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назначили новое высшее руководство ОБСЕ", – говорится в сообщении.
В заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля говорится, что верховным комиссаром по делам национальных меньшинств ОБСЕ стал Кайрат Абдрахманов, директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) – Маттео Мекаччи, представителем ОБСЕ по вопросам свободы – Тереза Рибейро.
"Я искренне поздравляю всех и рассчитываю на сотрудничество для дальнейшего расширения сотрудничества между ЕС и ОБСЕ. Я уверен, что с этим высококвалифицированным руководством ОБСЕ сможет продолжить свои усилия по решению многочисленных текущих проблем и способствовать миру, безопасности и стабильности в регионе", – отметил Боррель.
Хельге Шмид 59 лет, с 2016 года она была генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.
До этого генсеком ОБСЕ был швейцарец Томас Греминдер.