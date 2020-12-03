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"Это скандал". Сийярто заявил, что миссии ОБСЕ запретили общаться с венгерским меньшинством в Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на обыски, которые Служба безопасности Украины провела в Закарпатье. По его словам это недопустимо в XXI веке и "определенно не соответствует принципам ОБСЕ".

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Сийярто хочет, чтобы в Закарпатье приехала миссия ОБСЕ
Сийярто хочет, чтобы в Закарпатье приехала миссия ОБСЕ
Фото: EPA

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запретили общаться с венгерским нацменьшинством в Закарпатской области. Об этом он сказал 3 декабря во время 27-го заседания Совета министров ОБСЕ, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале организации.

Сийярто пожаловался на обыски, которые Служба безопасности Украины провела в одной из венгерских организаций в Закарпатье. По его словам, это недопустимо в XXI веке и "определенно не соответствует принципам ОБСЕ". Он напомнил, что попросил министра иностранных дел Албании Гента Какая (Албания сейчас председательствует в ОБСЕ) направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.

"Я получил это обещание от моего хорошего друга и коллеги, министра Какая. И как он и обещал, специальная мониторинговая миссия отправилась в Закарпатье. Но потом мы узнали, что штаб-квартира миссии в Киеве фактически запретила ей связываться с венгерским меньшинством, и теперь это скандал. Это возмутительно и неприемлемо, потому что принципы нашей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ включают "контроль и поддержку уважения прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", – сказал Сийярто.

Он попросил премьер-министра Албании Эди Раму как председателя ОБСЕ "заняться этим вопросом" и выяснить, "как такое может быть возможно в организации".

30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

Теги: Украина, Закарпатье, ОБСЕ, Венгрия, Закарпатская область, Петер Сийярто
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