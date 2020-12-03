НАТО не будет вмешиваться в спор Украины и Венгрии – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Украина и Венгрия сами могут разрешить возникшие между странами разногласия.

НАТО не будет выступать в качестве посредника в споре между членом Альянса Венгрией и страной – аспирантом НАТО Украиной. Об этом 2 декабря на брифинге после совещания глав МИД стран Альянса заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

"Хорошо известно, что между Венгрией и Украиной есть двусторонний спор, и я надеюсь, что обе страны смогут решить этот двусторонний спор", – сказал он также.

Столтенберг считает, что НАТО продолжит укреплять партнерство с Украиной, несмотря на возникший спор.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвало посла Украины и выразило недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Венгрия 1 декабря заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался на Украину в Альянс.

Венгрия стала членом НАТО в 1999 году. Украина стала страной – аспирантом НАТО в марте 2018 года.